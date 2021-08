La scuola è pronta per il rientro in presenza. “Stiamo lavorando in decine di migliaia di persone per arrivare a questo” conferma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervistato a ‘Morning news’ su Canale5. “Quando in una classe c’è un ragazzo positivo verrà allontanato, e anche gli altri alunni, e si verificherà l’ampiezza del cluster. Ora si isolano esattamente le situazioni di rischio che viene monitorato senza più generalizzare. Un tempo quando vi era un focolaio il presidente della Regione o il sindaco poteva mettere in quarantena tutta la regione o il comune. Questo non avviene più: si isola la situazione di rischio e viene subito monitorata”.

Nonostante le polemiche dei presidi sull’impossibilità di controllare il green pass a chi entrerà negli edifici scolastici, Bianchi tira dritto: “Il controllo del green pass a Scuola ci sarà da subito e sarà effettuato dai presidi. Stiamo facendo un grande lavoro con loro e con l’Autorità della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta loro di verificare tutte le mattine chi ha il disco verde o il disco rosso”.

Sull’andamento della campagna di immunizzazione, conferma: “C’è un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico, ormai siamo sopra al 90%. Chi ha il vaccino o il Green pass può andare a scuola Scuola, gli altri verranno sospesi. Il tampone lo faremo al personale solo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Il tampone non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento”.

Sulla questione Green pass propedeutico al ritorno in aula, ieri il presidente dei dirigenti scolastici di Roma, Mario Rusconi, ha precisato: “È una follia burocratica insistere sui controlli quotidiani, siamo in alto mare – e continua – stiamo aspettando indicazioni sulle procedure, ma se le scuole devono controllare tutti i giorni i certificati di docenti e personale rischiamo che si inizi a mezzogiorno”.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

