Si ritrovano con tre rapinatori in casa mentre sono sul letto a riposare dopo pranzo. Pomeriggio di terrore quello vissuto a Roma da una coppia di anziani di circa 80 anni. Armati di cacciavite, il trio ha fatto irruzione lo scorso 27 luglio in un’abitazione che si trova ai piani alti di un palazzo, nella zona compresa tra il Pigneto e Porta Maggiore.

Approfittando della porta d’ingresso chiusa senza mandate, i tre sono riusciti ad entrare con poche difficoltà. Una volta dentro, un rapinatore ha fatto sedere sul divano la coppia di nonnini mentre gli altri due razziavano casa, impossessandosi soprattutto di oggetti in oro e altri preziosi per un valore totale non ancora quantificato dalla polizia. L’incubo è durato una ventina di minuti.

Ripresisi temporaneamente dal forte spavento, la coppia ha telefonato alle forze dell’ordine e raccontato quanto accaduto. Poco dopo oltre agli agenti del Commissariato locale, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno assistito in casa i due anziani, visibilmente scossi ma per fortuna senza alcuna conseguenza fisica. Sulla vicenda, anticipata da Il Messaggero, sono in corso le indagini della polizia. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze dei residenti per far luce sull’accaduto.

Redazione