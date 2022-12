Non è stato un complotto ma “un orientamento generale in quella direzione”, per far vincere Luisella Costamagna a Ballando con le stelle. Lo ha detto Selvaggia Lucarelli in un’intervista a Il Corriere della Sera. L’opinionista, giornalista e scrittrice ha rilasciato dichiarazioni, anche dure, a tutto tondo sull’edizione più polemica dello show di Rai1. Non sa se ci sarà alla prossima edizione, se ne parlerà a gennaio.

“Non so cosa sia la vena da polemista, ‘polemica’ è una parola che sottintende qualcosa di pretestuoso. Forse non ho sempre modi simpatici, ma io amo la verità e la verità non si può sempre infiocchettare”, ha aggiunto una delle personalità più seguite, divisive e stimolanti dei social e media italiani cresciuta a scuola dalle suore e in una famiglia di Radicali. “Il mio è un metodo critico e autocritico, anche nei miei confronti alzo sempre la paletta”.

Lucarelli ha raccontato di essere delusa dagli altri due giudici Mariotto e Fabio Canino. “Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta ‘scaldato’ da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico”.

Lorenzo è Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli, quest’anno nel cast dello show di Rai1. Un errore secondo Lucarelli. “Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore: l’ex ballerina al tavolo che gli urlava ‘vatti a prendere un caffè con Anastasia’; chi lo chiamava ‘ragazzotto’; Carolyn che ‘guardami negli occhi quando ti parlo’ come la preside cattiva allo scolaretto. Contavano credo su mie reazioni patetiche, ma li ho lasciati fare. Si sono raccontati loro, non hanno raccontato Lorenzo”.

Parole pesanti proprio su Carolyn Smith, l’ex ballerina presidente della giuria: “Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale”.

Lucarelli ha ammesso di non essersi completamente abituata agli haters, di sentirsi preoccupata per l’odio organizzato, di aver avuto la polizia alla presentazione di un libro a Roma per le minacce dei No Vax, di guardarsi attorno sotto casa. “Detto ciò, mi sa che ho rischiato di più nei corridoi di Ballando quest’anno”. Un difetto? “Dice che prendo sul serio tutto. Ogni tanto in effetti dovrei aver un po’ di leggerezza in più”.

