Si è sciolto, “Faccia Gialla” lo ha squagliato. Si è ripetuto questa mattina il miracolo del santo protettore di Napoli. “Il segno del sangue, ancora una volta”, le parole con cui l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai fedeli riuniti nel Duomo l’avvenuta liquefazione del sangue si San Gennaro. L’annuncio dell’arcivescovo è stato accolto da un lungo applauso. Il miracolo si è ripetuto alle 9:27.

Quello di oggi è uno dei tre appuntamenti annuali in cui si ripete la tradizione del miracolo di San Gennaro. Gli altri due si tengono il 16 dicembre e il sabato che precede la prima domenica di maggio. Il 19 settembre è il giorno in cui ricorre l’anniversario del rio martirio, avvenuto sotto Diocleziano. La Cattedrale era piena, colma in ogni posto. Tutti i posti a sedere occupati, fedeli in piedi anche lungo le navate laterali della chiesa.

L’appuntamento era attesissimo essendo quest’anno il primo dopo le limitazioni causate dalla pandemia da covid. L’ingresso è stato consentito senza alcuna limitazione. L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, si è recato alle 9:15 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, una delle cappelle laterali del Duomo, con l’abate della Cappella, monsignor Vincenzo de Gregorio, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in qualità di presidente della Deputazione di San Gennaro. L’annuncio del miracolo è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione.

“San Gennaro è da sempre un punto di riferimento per la città – ha detto il sindaco Manfredi – quello che la città chiede al Santo è un elemento di speranza e di attenzione per i più deboli e i più fragili. Io sono cattolico e ho grande fede ma credo che San Gennaro rappresenti anche un punto di riferimento laico per la città. Si riconoscono in lui tutti i napoletani“. Presenti alla celebrazione anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Cultura Dario Franceschini e il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Presente come sempre anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

