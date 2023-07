Fermato e denunciato dalla Polizia Municipale di Siena un automobilista, con doppia cittadinanza, che intorno alle 16 di questo pomeriggio, venerdì 30 giugno, ha cercato di entrare in Piazza del Campo da via del Casato di Sotto, a bordo di una Fiat Panda.

All’uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico sei volte superiore a quello consentito. Questo ha portato al ritiro della patente e al sequestro della macchina.

L’uomo non era inoltre in possesso dei documenti necessari alla circolazione e per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Intanto, la città si prepara al Palio, che si terrà domani, domenica 2 luglio, per l’appunto in Piazza del Campo. Ma il forte maltempo delle ultime ore ha annullato la quarta prova. In piazza, infatti, le piogge intense hanno reso impraticabile la pista.

