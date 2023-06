C’è chi la immagina addirittura felice per la scomparsa di Silvio Berlusconi, del quale è stata l’ultima compagna di vita. Marta Fascina in queste ore è nel mirino degli utenti social, specialmente degli utilizzatori di Twitter, scatenati nel fare battute sulla possibilità – o meno – che possa avere una parte dell’eredità del Cavaliere.

“Il mio pensiero va a Marta Fascina devo sapere se è stata inclusa nell’eredità anche se non erano legalmente sposati”, scrive qualcuno. Difatti, quello fra Silvio Berlusconi e Marta Fascina è stato un matrimonio non convenzionale. I due si erano uniti con

un «matrimonio simbolico», celebrato a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza, il 19 marzo del 2022. Ovvero, una cerimonia che ne ha ribadito l’affetto, l’amore romantico, ma che nulla ha a che fare con le leggi che regolano l’unione fra coniugi e la relativa possibilità di essere considerati eredi di un ingente patrimonio, come quello della famiglia Berlusconi.

Marta Fascina, dunque, per la legge italiana non è stata l’ultima delle mogli di Silvio Berlusconi. Di conseguenza, a meno che il Cavaliere non l’abbia ricordata con un apposito riferimento nel testamento, non ha nessuna chance di ereditare parte del patrimonio.

Eppure, su Twitter le battute si sprecano ed il nome di Marta Fascina diventa rapidamente un trend sul social dell’uccellino: c’è chi paragona le tre mogli del Cavaliere a personaggi della serie tv “Succession”, altri twittano meme in cui la si immagina gioire alla notizia della morte. Insomma, un umorismo sicuramente “nero”, al limite del macabro.

