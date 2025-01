Per conoscere il suo futuro Jannik Sinner dovrà aspettare ancora tre mesi. Il 16 e il 17 aprile a Losanna, avrà luogo l’udienza per l’arbitrato del Tas sul Caso Clostebol. Nessuna delle due parti ha richiesto un’udienza pubblica, e sarà quindi condotta a porte chiuse. I giudici del Tas sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Wada contro l’assoluzione del tennista azzurro decisa dalla International Tennis Integrity Agency per la positività del tennista alla sostanza dopante rintracciata in quantità infinitesimali nelle sue urine, verosimilmente dopo una seduta massaggiante senza guanti da parte del suo ex collaboratore Giacomo Naldi. L’udienza avrà luogo durante i due Atp 500 di Barcellona e di Monaco di Baviera, torneo, quest’ultimo, a cui Sinner si è già iscritto.

Australian Open, Jarry il primo avversario di Sinner

Intanto, l’altoatesino è prossimo all’esordio negli Open d’Australia. Sarà il cileno Nicolas Jarry, 34esimo del ranking Atp, il suo primo avversario nel percorso che lo potrebbe portare alla seconda vittoria consecutiva del torneo. Il match è in programma lunedì 13 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne, con orario ancora da definire.

