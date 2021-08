Ha subito una minaccia a mano armato da un giovane che lo considerava suo rivale in amore. È l’episodio denunciato a Positano da un ragazzo di 23 anni, che ha raccontati il tutto ai carabinieri.

Nell’esposto, che l’Agi ha visionato, si legge infatti che giovedì scorso intorno alle 23 M.A. aveva incontrato sulla spiaggia di Fornillo una ragazza sua conoscente. L’amica, di 16 anni, gli avrebbe chiesto di accompagnarla verso casa, visto che entrambi abitano nella stessa zona.

Una richiesta che arrivava anche per il timore di essere importunata da C.A., giovane di Positano sulla ventina, incensurato, che la stava seguendo.

I due, assieme ad una terza amica, mentre percorrevano via Pasitea intorno alla mezzanotte si sono visti avvicinare da C.A. che impugnava una pistola, puntata a terra, esplodendo un colpo.

Quindi si è rivolto al 23enne in questo modo: “Questa volta ho sparato a terra, ma la prossima volta mi basterà fare una telefonata perché so dove lavori”, allontanandosi quindi in direzione opposta.

I tre ragazzi vittime della minaccia hanno prima raccontato l’episodio ai genitori e successivamente hanno sporto denuncia ai carabinieri di Positano. I militari sono anche riusciti a rinvenire e sequestrare il bossolo del proiettile ancora a terra. Sul caso si attendono disposizioni dell’Autorità giudiziaria.

