La transizione verso un sistema di trasporti più sostenibile è una delle sfide più urgenti dell’agenda climatica globale, e richiede uno sforzo condiviso lungo l’intera filiera energetica: infrastrutture, tecnologie e politiche industriali.

È quanto emerge dalla tavola rotonda “Sostenibilità del trasporto: decarbonizzazione e digitale”, organizzata questa mattina dal WEC Italia – Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council presso la sede romana di Edison, che ha riunito gli stakeholder del settore in un dialogo con la partecipazione del Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante.

“Questo partecipato workshop apre il ciclo di attività istituzionali che con WEC Italia realizziamo nel 2025, che si affiancano a quelle internazionali, a quelle di ricerca, e a quelle di comunicazione e formazione”, ha detto il Segretario Generale WEC Italia, Michele Vitiello. “L’obiettivo è costruire spazi di dialogo privilegiato tra le istituzioni, i cittadini, le università e le aziende, con un metodo inclusivo che vada oltre i vecchi modelli della chiusura a compartimenti stagni. Le alleanze, infatti, sono il centro delle nostre azioni, per costruire una transizione energetica che sia partecipata da tutti e realmente inclusiva, accessibile e sicura”.

“Quello che il Paese sta attraversando è un importante e delicato processo di transizione green, che vede il settore dei trasporti svolgere un ruolo determinante ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ‘zero emissioni’ entro il 2050. Cogliere le opportunità legate alla sostenibilità richiede scelte industriali, tecnologiche e di mercato che, prima ancora di essere sostenute da politiche pubbliche, devono essere condivise con gli stakeholder. Per questo, l’impegno che, come Mit, stiamo portando avanti per lo sviluppo sostenibile proseguirà con il costante confronto con le categorie di settore, al fine di coniugare la tutela ambientale e la crescita economica”, ha dichiarato il deputato Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

Il confronto ha evidenziato la necessità di un approccio integrato tra aziende di trasporti, operatori delle infrastrutture, attori energetici, istituzioni e mondo della ricerca. In particolare, è stata sottolineata l’importanza della digitalizzazione e della decarbonizzazione come leve strategiche e sinergiche per il settore. Tra i temi toccati, la necessità di favorire gli investimenti sulla digitalizzazione anche per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture e delle operazioni logistiche.

Parallelamente, si è posto l’accento sulla necessità di diversificare le soluzioni tecnologiche per lo sviluppo del settore dei trasporti, affiancando al vettore elettrico anche le filiere dei carburanti carbon neutral, quali biocarburanti, GNL, bio-GNL, SAF e idrogeno, con un’attenzione anche alla loro distribuzione e accessibilità. Per raggiungere questi obiettivi, è importante stimolare la domanda, semplificare i processi autorizzativi, valorizzare l’esistente infrastrutturale di distribuzione, attraverso un approccio tecnologicamente neutrale. Evidenziata anche la necessità di implementare infrastrutture digitali secondo una logica multi-operatore che incrementi l’efficienza delle operazioni.

Rigenerazione della rete, digitalizzazione e decarbonizzazione sono assi fondamentali per il comparto autostradale. Importante anche il rinnovo del parco veicoli circolante, anche mediante fondi pubblici assegnati secondo criteri di neutralità tecnologica, così da garantire una transizione efficace e inclusiva. Analogamente, per il trasporto aereo, si è discusso dell’importanza dell’innovazione tecnologica, dei carburanti sostenibili (SAF) e dell’efficientamento delle operazioni.

Le voci dei molti attori coinvolti e le parole del Sottosegretario Ferrante hanno confermato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per affrontare le sfide della mobilità del futuro. A tal proposito, è stata commentata con favore la proposta di un attivare un tavolo tecnico permanente di confronto tra istituzioni e player del settore, per approfondire il tema della digitalizzazione dei trasporti secondo un approccio sinergico multistakeholder. WEC Italia dalla sua posizione di network inclusivo del settore energetico si pone come piattaforma a supporto di questo dialogo partecipato.

