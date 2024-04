Scaduto il tempo delle riflessioni: dopo la pausa presa mercoledì scorso Pedro Sánchez romperà quest’oggi il silenzio sulla sua posizione e annuncerà la sua decisione riguardo alle dimissioni. Una scelta presa in considerazione da quando è stata avviata un’indagine riguardante presunte pratiche di corruzione nella sfera d’affari di sua moglie.

Attacchi che secondo il primo ministro spagnolo sarebbero stati “orchestrati dai media ultraconservatori e dall’opposizione di destra ed estrema destra”. “Nell’attaccare Begoña, non mirano a nulla di illegale, lo sanno perfettamente – ha affermato in uan lettera – ma purtroppo è mia moglie, e paghiamo l’uno il prezzo dell’altra“. Il premier, 52 anni, in carica dal 2018 e confermato solamente lo scorso novembre, terrà quest’oggi un discorso ai media dal Palazzo della Moncloa a Madrid, la sua residenza ufficiale. Sabato, migliaia di sostenitori si sono riuniti davanti alla sede del partito socialista a Madrid intonando cori di “Pedro, resta!”.

Giovedì, la procura spagnola ha richiesto l’archiviazione delle indagini, intanto se Sanchez decidesse di dimettersi, le prossime elezioni potrebbero tenersi a luglio, a solo un anno dopo quelle precedenti. I socialisti potrebbero anche proporre al Parlamento il nome del suo successore, la ministra del Bilancio, Maria Jesús Montero, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente. Altro scenario se optasse invece di restare al suo posto, con la presentazione di una mozione di fiducia in Parlamento.

Redazione

Luca Frasacco