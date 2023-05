Nella sparatoria avvenuta questa mattina presso la scuola elementare “Vladislav Ribnikar” di Vračar, a Belgrado, sono rimasti uccisi otto bambini e una guardia giurata, mentre sei bambini e un insegnante sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati nel Centro di emergenza e a Tiršova.

Il responsabile sarebbe uno studente, un adolescente, secondo quanto riporta l’agenzia Tanjug, citando fonti del Ministero dell’Interno. Il ragazzo, quattordicenne, è già stato arrestato, secondo quanto riferisce la polizia serba.

L’allarme sarebbe scattato poco dopo le 8 di questa mattina e subito la polizia della capitale serba si è recata sul luogo della strage, nel quartiere Vracar della capitale. Secondo quanto trapela, l’autore della sparatoria avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro altri studenti, ferendone almeno sei. Nella sparatoria è stato ferito anche uno degli insegnanti.

L’area intorno alla struttura è stata evacuata e sono tuttora in corso i rilievi del caso.I nostri giornalisti presenti sul posto riferiscono di aver ascoltato una madre, le cui due figlie erano a scuola sollevata per aver visto uscire la maggiore ma sconfortata perchè la minore non sarebbe ancora stata ritrovata. Con il passare dei minuti, purtroppo si è scoperto che fra le vittime c’è anche questa allieva, quando sui media locali è apparso anche un elenco con le iniziali degli studenti morti e feriti.

