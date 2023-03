Una strage, l’ennesima, in un Paese dove circolano circa 400 milioni di armi da fuoco, ‘garantite’ dal dal secondo emendamento della Costituzione e da una lobby potentissima.

Gli Stati Uniti piangono ancora le vittime di una folle strage, questa volta a Nashville, nel Tennessee. Ad aprire il fuoco all’interno della Christian Covenant School, una scuola presbiteriana fondata nel 2021 che ospita circa 200 studenti dalla scuola materna alla prima media, è stata una ragazza di 28 anni la cui identità non è stata ancora diffusa dalla polizia.

La giovane donna aveva con sé due fucili d’assalto e una pistola: sarebbe entrata nell’edificio da un ingresso laterale e una volta dentro ha aperto il fuoco uccidendo tre bambini e tre adulti. La prima richiesta di soccorso alla polizia era arrivata alle 10:13 della mattina di lunedì, ora locale.

La 28enne è stata uccisa a sua volta con l’intervento delle forze dell’ordine. “Compreso l’assassino, un totale di sette persone sono state uccise a seguito dell’incidente di questa mattina al scuola“, ha detto Don Aaron del dipartimento di polizia di Nashville, mentre al momento non vi sono indicazioni sul possibile movente della sparatoria, né è noto se avesse un legame di qualche tipo con la scuola.

JUST IN: At least 3 children killed in shooting at private Christian elementary school in Nashville, a local hospital confirms. The shooter was killed by police. https://t.co/YgHge5sZ6b pic.twitter.com/p7ZPdwFTCY

“Tutti gli alunni rimasti sono stati scortati fuori dall’edificio insieme al corpo docente e al personale“, ha detto ai media locali Kendra Loney, dei vigili del fuoco di Nashville. “Eravamo sul posto per aiutarli ad evitare che qualcuno vedesse esattamente cos’altro stava accadendo. Ma siamo sicuri che hanno sentito il caos che circondava la vicenda, quindi abbiamo specialisti di salute mentale e professionisti che sono sul luogo del ricongiungimento sia per gli studenti che per le famiglie”.

Quella avvenuta nella mattinata americana è la 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive: l’episodio più grave dell’ultimo anno è Uvalde, in Texas, nel maggio scorso, quando un giovane armato di un fucile semiautomatico ha ucciso 19 bambini e due insegnanti. Quella odierna è una delle rare sparatorie di massa compiute da una donna: dal 1979 ad oggi, come riporta Nbc, quelle compiute da donne sono state 17, di cui 7 nelle scuole, inclusa quella a Nashville.

BREAKING: Alleged gunman in Nashville school shooting was female who entered through a side entrance of the school, armed with at least “two assault-type rifles and a handgun,” officials say.

“We are efforting now to identify her.” https://t.co/J8fihPNR3n pic.twitter.com/ZmbIMTg6YS

