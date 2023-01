Altre vittime, altre stragi da armi da fuoco negli Stati Uniti. A soli due giorni dalla carneficina nella sala da ballo di Monterey Park, Los Angeles, dove un uomo aveva aperto il fuoco e ucciso undici persone prima di togliersi la vita, altri morti a sud di San Francisco e nell’Iowa. Due casi apparentemente diversi per quello che è emerso finora: il primo, una mass shooting in piena regola, il secondo più simile a un regolamento di conti tra bande. Quello che è certo è che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un appello al Congresso per bandire le armi d’assalto.

Paura in California dopo la seconda strage in pochi giorni: questa volta sette le vittime, nell’area di Half Bay Moon, contea di San Mateo, a sud di San Francisco. Piccola città sulla costa pacifica della California. Il responsabile è stato identificato, trovato nel parcheggio di una stazione di polizia nelle vicinanze del luogo della strage. Si chiama Zhao Chunli, 67 anni. Le vittime sarebbero contadini cinesi. La strage si è consumata nel primo pomeriggio, in due diverse località, vicine l’una all’altra sulla Highway 92 (San Mateo Road): una fattoria di funghi e un’azienda di autotrasporti. Sconosciuto il movente della carneficina. “È stato fermato senza problemi e l’arma recuperata. Non c’è alcuna minaccia per la comunità”, ha fatto sapere la polizia.

Di tutt’altra natura sembra invece la strage che si è consumata in una scuola di Des Moines, la “Starts Right Here”, impegnata con giovani a rischio, nello Stato dell’Iowa. La polizia ipotizza un regolamento tra bande. Due i morti, di 18 e 16 anni, un uomo gravemente ferito, il rapper 49enne William Holmes, noto con il nome d’arte di Will Keeps, attivo nella scuola. Poco da fare per le vittime: soccorse poco dopo che l’allarme è scattato, sono morte in ospedale. La polizia ha fermato tre sospetti: il 18enne Preston Walls è accusato di due capi di omicidio e di un tentato omicidio, era in libertà vigilata sotto controllo, si è tagliato il braccialetto elettronico ed è andato alla scuola.

Proprio mentre si consumava la strage a San Francisco, il Presidente Biden lanciava il suo appello al Congresso in una nota per “agire rapidamente e portare al mio tavolo l’Assault Weapons Ban”, una legge per mettere al bando le armi d’assalto e per alzare il limite a 21 anni per acquistarle. 36 le sparatorie di massa che si sono consumate dall’inizio dell’anno in tutti gli Stati Uniti, più di una al giorno, mai così tante alla data odierna. La CNN ha sottolineato come la mass shooting di Monterey Park sia stata la più mortale dal massacro di Uvalde nel maggio 2022.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte