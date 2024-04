Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, ennesimi morti a causa delle armi da fuoco. A Memphis, nello stato del Tennessee, durante una festa con centinaia di persone qualcuno ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone almeno 14. A renderlo noto è stata la polizia locale.

Sparatoria a Memphis, morti e feriti

Le autorità locali hanno spiegato che la sparatoria è avvenuta durante una festa in cui erano presenti circa 200-300 persone nel parco di Orange Mound. Una festa non autorizzata, sembra, Gli agenti della polizia hanno risposto alle segnalazioni nel tardo pomeriggio di ieri e si sono trovati di fronte molti feriti con arma da fuoco. Tre sono stati portati in ospedale in condizioni gravi, due sono stati dichiarati morti sul posto mentre in 11 si sono recati nelle strutture sanitarie con veicoli privati. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbero state almeno due persone ma ancora non è chiaro il motivo che ha portato alla sparatoria.

Intanto la polizia sta cercando di far luce sull’accaduto e di rintracciare i responsabili, al momento non è stato fatto nessun arresto ma il dipartimento di Memphis ha ricevuto le riprese video della zona. Il capo della polizia della città Cerelyn J. Davis ha anche lanciato un appello: chiunque avesse dei filmati della sparatoria deve contattare le forze dell’ordine.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani