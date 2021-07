Giallo a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, dove la scorsa notte un ragazzo di 27 anni è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco in circostanze tutte da chiarire. Il giovane, incensurato, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di via Terracina intorno alla mezzanotte del 14 luglio.

Ascoltato dai poliziotti intervenuti presso il presidio sanitario, ha raccontato di essere stato avvicinato in via Venezia Giulia, nella frazione di Cavalleggeri, da due persone a bordo di uno scooter con il passeggero che ha esploso due colpi d’arma da fuoco che ha colpito il 27enne alla natica e all’addome.

Sul luogo indicato dalla vittima, che verrà operata nelle prossime ore e non è in pericolo di vita, gli agenti non hanno trovato né bossoli né tracce ematiche. Indagini in corso per chiarire l’accaduto.

Prosegue l‘escalation di violenza in città dopo gli ultimi episodi avvenuti durane la folle notte dei festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo da parte della nazionale italiana. In quell’occasione il bilancio è stato raccapricciante: un agente libero dal servizio ferito da un colpo d’arma da fuoco dopo essere intervenuto per sventare una rapina, un ragazzo ferito da una pallottola alla gamba e decine di segnalazioni di giovani e meno giovani rapinati in strada da persone armate di coltelli o pistole.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo