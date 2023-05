Una bambina di 10 anni ferita alla testa da un proiettile mentre si trovava insieme ai genitori all’esterno di un bar a mangiare. Miracolo in provincia di Napoli dove nella tarda serata di ieri, martedì 23 maggio, almeno dieci proiettili sono stati esplosi da due sconosciuti contro l’attività commerciale presente in piazza Cattaneo, nel comune vesuviano di Sant’Anastasia.

Proiettili che avrebbero colpito, in modo accidentale secondo una prima ipotesi una intera famiglia che stava consumando dolci e cornetti: padre 43enne ferito lievemente alla mano e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, madre 35enne ferita all’addome (anche lei portata al Cardarelli) e figlia di 10 anni colpita alla testa e trasferita d’urgenza al Santobono dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e, per fortuna, non è in pericolo di vita. Anche le condizioni dei genitori non sono considerate serie dai medici.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili. L’ipotesi principale seguita dai militari dell’Arma è quella di una stesa intimidatoria ma non sono escluse, al momento, altre piste come quella che l’obiettivo dei pistoleri fosse una persona presente in quel momento nei pressi del bar.

seguono aggiornamenti

