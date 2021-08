Maxi incendio divampato intorno alle 17.45 in un palazzo di 20 piani a Milano, che ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, periferia sud della città, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie.

Ancora incerto il numero di persone ancora presenti nel palazzo. Sul posto numerose squadre (almeno una decina) dei vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di evacuazione degli abitanti dello stabile. Al momento non è chiaro se all’interno ci sono ancora persone intrappolate dalle fiamme. Sul posto 11 tra ambulanze ed automediche e diverse pattuglie della polizia.

“Abbiamo sentito odore di fumo e siamo scappati via” commenta all’agenzia Ansa una donna residente al 15esimo piano, dove sarebbe partito il rogo. “Non pensavo fosse così grave, i vigili del fuoco mi hanno detto che sarebbe partito dall’altro lato del mio piano – continua la donna – dove vive un ragazzo che dovrebbe essersi messo in salvo”.

Molte abitazioni sono vuoto perché gli occupanti non sono ancora rientrati dalla vacanze. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco si è propagato probabilmente dall’ultimo piano, facendo crollare le vetrate della faccia e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Le fiamme si sono sviluppate sul lato sinistro dell’edificio e, da quanto si apprende dai soccorritori, hanno in parte consumato la muratura dell’edificio, che rischiava di precipitare nel parcheggio sottostante.

Sala: “Non ci sono vittime, vigili ustionati”

“Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti” annuncia il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto in via Antonini. “Una ventina di persone sono uscite senza problemi – ha aggiunto – ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finché il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi”. “Ho visto dei vigili del fuoco con le mani ustionate, stanno svolgendo un encomiabile lavoro, come sempre” ha aggiunto.

Sono almeno 20 gli inquilini del palazzo di 20 piani di via Antonini a Milano dove nel pomeriggio è scoppiato un incendio che sono già stati visitati dal 118. Da quanto si apprende, tutti erano in buone condizioni, non presentavano sintomi di intossicazione ed erano in grado di camminare.

