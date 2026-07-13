Lo scorso 11 luglio si è tenuto a Cariati il Gala Nazionale Premio AUSONIA 2026, giunto quest’anno alla XII edizione. A presentare l’evento anche quest’anno Savino Zaba, conduttore televisivo e radiofonico e attore teatrale. Un’edizione sempre più internazionale. Direttamente da Parigi è arrivata l’attrice, modella e showgirl Caterina Murino, già Bond girl nonché madrina dell’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Insieme a lei Riccardo Scamarcio, attore e produttore cinematografico italiano di fama mondiale, e Chiara Francini, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva.

Con loro altri grandi personaggi che da anni rimangono in cima alle preferenze di coloro che si appassionano al mondo dello spettacolo, come Valeria Marini e Andrea Roncato, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. A completare il “cast” altri premiati di grande impatto: Stefano Coletta, dirigente d’azienda e conduttore radiofonico italiano, nonché ex direttore di Rai 1; Stefano Ziantoni, per oltre trent’anni al Tg1, poi corrispondente da Parigi e oggi alla guida di Rai Vaticano; Simona Bencini, voce storica dei Dirotta su Cuba, da più di vent’anni solista affermata; Claudio Castrogiovanni, già avvocato di grido, poi attore di cinema e serie tv; infine Giuseppe Pallone, giovane attore già conosciuto al grande pubblico, originario della vicina Corigliano.

Tutti i premiati di sabato scorso

Stefano Coletta: Premio AUSONIA 2026 Connessioni Culturali e Servizio Pubblico

Stefano Ziantoni: Premio AUSONIA 2026 Connessioni della Memoria e del Dialogo

Simona Bencini: Premio AUSONIA 2026 Connessioni Musicali e Voce

Claudio Castrogiovanni: Premio AUSONIA 2026 Connessioni tra Fiction, Televisione e Territorio

Giuseppe Pallone: Premio AUSONIA 2026 Connessioni del Talento Emergente nel Cinema

Riccardo Scamarcio: Premio AUSONIA 2026 Connessioni tra Cinema, Cultura e Identità Italiana

Chiara Francini: Premio AUSONIA 2026 Connessioni della Memoria Artistica e dell’Emozione

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: Premio AUSONIA 2026 Connessioni di Vita, Arte e Racconto Italiano

Arma dei Carabinieri: Premio AUSONIA 2026 Impegno Sociale “Nicolino D’Amico” Connessioni per la Legalità e la Coesione Sociale

Gli ospiti speciali e le partecipazioni straordinarie

Oltre ai già citati Valeria Marini e Andrea Roncato, erano presenti Heldin Magic Special Guest – Illusionismo e Intrattenimento – e la brava e bella Sharon Ritucci. È intervenuto nella prima giornata Mike Violinist, violinista contemporaneo, compositore e produttore; Francesco Rodilosso, talentuoso artista calabrese; inoltre, è stato assegnato per l’occasione un premio Ausonia d’Oro 2026 alla Memoria alla famiglia Garinei, nel centenario della nascita di Enzo. La seconda giornata si è aperta con una tavola rotonda moderata dal direttore di Eurocomunicazione Giovanni De Negri, docente di comunicazione e giornalismo, che ha presentato la Giornata dell’Inclusione, dedicata alle connessioni tra persone, culture e comunità. Sono intervenuti Incoronata Boccia, direttore dell’ufficio stampa della Rai, già vicedirettrice del Tg1, la manager del mondo della Salute Mirela Brahimi, la giornalista/scrittrice Claudia Conte, che ha portato un momento di dialogo e costruzione della pace, con un confronto tra istituzioni, Parlamento europeo, rappresentanti delle tre principali confessioni religiose e responsabili del Terzo Settore per promuovere una cultura dell’inclusione, del dialogo e della pace.

La promozione del territorio

La XII edizione del Premio Ausonia, manifestazione nazionale d’eccellenza nel panorama culturale italiano, è tornata quindi a celebrare il valore della creatività e dell’impegno artistico, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Un evento che unisce spettacolo, memoria e territorio, valorizzando le personalità che hanno contribuito in modo significativo alla crescita culturale del Paese.

Anche quest’anno il Premio Ausonia ha reso omaggio a figure di grande rilievo appartenenti a diversi ambiti della scena artistica e comunicativa: cinema, teatro, danza, musica e comunicazione. Un mosaico di linguaggi e sensibilità che riflette la ricchezza del patrimonio culturale italiano e la sua capacità di rinnovarsi attraverso nuove visioni.

Proprio per questo, quest’anno il premio è stato promosso in ben 3 luoghi: Roma (presso Europa Experience alla sede italiana del Parlamento europeo), dove si è svolta la presentazione con la grande novità del patrocinio della più grande Assemblea democratica del Vecchio Continente; Corigliano Rossano, da dove si è partiti per far conoscere il forte legame dell’Arcidiocesi di Rossano Cariati con una delegazione di giornalisti italiani e stranieri che farà visita al Museo Diocesano per ammirare il celebre Codex Purpureus Rossanensis, prezioso vangelo miniato e patrimonio mondiale UNESCO. Ospiti il responsabile di Rai Vaticano Stefano Ziantoni, che ha presentato il suo ultimo libro “Ponti, non muri. I 47 viaggi apostolici di Papa Francesco”, oltre ad autorevoli rappresentanti delle comunità ebraica, islamica e ortodossa. Per poi passare ovviamente a Cariati, sede delle ultime edizioni del Premio Ausonia.

La XII edizione si distingue per la volontà di intrecciare la celebrazione del talento con un forte radicamento nel territorio, trasformando il Premio in un’occasione di incontro tra comunità, istituzioni e protagonisti della cultura contemporanea. La serata è stata arricchita da momenti performativi, testimonianze e interventi che offriranno al pubblico un viaggio emozionante attraverso le arti e le loro storie.

Il Premio Ausonia continua così la sua missione: riconoscere, valorizzare e tramandare il contributo di chi, con dedizione e visione, alimenta la vitalità culturale del nostro Paese.

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