La ‘logica’ del branco in un normale sabato sera romano. Sono i minuti di autentica follia avvenuti nel corso dell’ultimo week end nella capitale, dove un gruppo di adolescenti ha brutalmente picchiato un uomo ai piedi della fontana dell’Acqua Paola in piazza Trilussa a Trastevere, area calda della movida romana tra la stessa piazza Trilussa, piazza della Malva e piazza Santa Maria.

In un video pubblicato da Repubblica, si vede un gruppo di ragazzini circondare un uomo di mezza età probabilmente ubriaco, seminudo a terra e con la camicia strappata sul petto. In particolare due adolescenti lo colpiscono con almeno quattro forti calci in faccia, senza che l’uomo riesca a reagire.

“Daje de tacco”, grida uno dei picchiatori all’amico, mentre nel video solo la voce di qualche ragazza invita tutti a fermarsi: “Regà, che fate, fermatevi, oh”.

Soltanto dopo quasi un minuto di autentica follia un ragazzo con una felpa bianca che era tra gli “spettatori” presenti in piazza, un centinaio di ragazzini,, reagisce e si scaglia contro uno degli aggressori scatenando una rissa.

Un pestaggio stile ‘Fight Club’ che inizia e finisce senza l’intervento delle autorità. La vittima dell’aggressione, scrive il Corriere della Sera, sarebbe poi stato soccorso dai sanitari del 118, allertati da alcuni passanti, e trasportato in codice giallo in ospedale.

Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Trastevere, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona per identificare i responsabili, così come i video apparsi sui social.

All’Ansa ha invece parlato un testimone della brutale aggressione al senzatetto: “Era da poco passata la mezzanotte. Si era creato un cerchio di persone attorno a questo signore che scherzava e rideva, tanto che ad un certo punto, probabilmente ubriaco, si è messo a fare le flessioni. Qualcuno gli ha anche offerto da bere. Poi il cerchio si è stretto e alcuni ragazzi hanno cominciato a sputargli addosso. Lui, indispettito, è rimasto seduto senza reagire, mentre quattro-cinque di loro hanno cominciato a prenderlo a calci in faccia”.

Quanto al ragazzo con la felpa bianca che ha interrotto il pestaggio del senzatetto, secondo il testimone sentito dall’Ansa “era un loro conoscente, era con loro – spiega all’agenzia stampa -. Di sicuro erano tutti minorenni, tra i 16 e i 18 anni. Quando ha visto i calci si è scagliato contro gli amici e si è scatenata una maxirissa nella piazza che a quell’ora era pienissima. Io con i miei amici abbiamo poi deciso di andar via, perché quella sera a Trastevere tirava una brutta aria. Da un po’ di tempo abbiamo tutti questa sensazione, non siamo tranquilli”.

Pestaggio e rissa che ha provocato anche la reazione della politica. Per Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, “le immagini di Trastevere lasciano senza parole. Oramai Roma è una città abbandonata a sé stessa”. “Mentre l’assessore capitolino Monica Lucarelli addirittura pochi giorni fa sosteneva che la Capitale è una città sicura, non passa giorno che non si registrino nella nostra città aggressioni, furti, scippi, risse, stupri e violenze di ogni genere che si accompagnano alla conferma di un profondo radicamento della criminalità organizzata sul nostro territorio”, è l’atto di accusa dell’esponente di FdI contro l’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri.

