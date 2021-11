Ha ucciso a coltellate la moglie, i due figli di 5 e 2 anni e la suocera di 64 anni, poi si è tolto la vita. Toglie il fiato la strage avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 17 novembre a Sassuolo, in provincia di Modena, dove un uomo ha sterminato l’intera famiglia in un appartamento al civico 28 di via Manin. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, polizia municipale e i sanitari del 118. Tutti si sono ritrovati davanti ai propri occhi una scena raccapricciante con cinque cadaveri a poca distanza tra loro.

In via di ricostruzione la dinamica con gli agenti della Scientifica dalle 16,30 all’interno dell’appartamento per i rilievi. Ma l’ipotesi battuta dagli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio. Quattro persone uccise in una abitazione che si trova a pochi passi dal centro cittadino. Secondo quanto emerso, l’uomo, un 38enne di nazionalità tunisina ma da tempo residente in Italia, avrebbe ammazzato a coltellate prima la moglie di 40 anni, di nazionalità italiana, poi i due bambini maschi di 2 e 5 anni e a seguire la madre di lei, di 64 anni.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, il 38enne, ritenuto l’omicida della convivente, dei loro due figli e della madre di lei, lavorava in un supermercato di Sassuolo. La moglie era impegnata invece in lavori di pulizia. La donna aveva un altro figlio più grande nato da una precedente relazione.

