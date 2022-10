Pagherà a caro prezzo le bugie diffuse sul suo Infowars, il portale di disinformazione caro alla destra trumpiana cospirazionista. Alex Jones, volto noto dell’alt-right statunitense, è stato condannato dalla giura di Waterbury, nel Connecticut, al pagamento di un miliardo di dollari di danni alle famiglie delle vittime della strage di Sandy Hook.

Secondo Jones i familiari delle vittime della strage, avvenuta il 14 dicembre del 2012 nella scuola elementare del Connectitut per mano del 20enne Adam Lanza, che uccise 26 persone tra cui 20 bambini, erano attori chiamati a interpretare il ruolo di genitori e allestire un falso massacro con l’obiettivo di consentire all’allora amministrazione di Barak Obama di confiscare le armi dei cittadini americani. Insomma, “una bufala” del governo con la complicità di attori.

Una teoria folle, con le famiglie di 8 delle 26 vittime che citarono in giudizio Jones per diffamazione, inflizione intenzionale di stress emotivo e violazione della legge sulle pratiche commerciali sleali del Connecticut, mediante cui Jones ha tratto profitto dalle sue teorie del complotto sulla sparatoria.

Al termine del processo durato tre settimane, il tribunale ha condannato il fondatore di Infowars a pagare 965 milioni di dollari di danni compensativi alle famiglie: quest’ultime non solo si erano viste strappare i propri figli per il folle piano omicida di Adam Sanza, ma per anni sono state costrette a subire insulti e minacce da parte dei seguaci delle teorie cospirative di Jones.

The verdict is in: InfoWars’ Alex Jones owes the families of Sandy Hook victims about $1 billion for defamation.

Here are the full eight minutes of the verdict. pic.twitter.com/0z6xaMRDY0

— The Recount (@therecount) October 12, 2022