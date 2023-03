Per Silvio Berlusconi “in politica l’immobilismo fa male, per questo Forza Italia si è sempre e continuamente rinnovata nella sua storia ormai trentennale. Del resto non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l’impegno di prima”. L’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Dopo giorni di stravolgimenti, novità, cambi di guardia e formazione che non sono passati certo inosservati.

Forza Italia ha cambiato capogruppo alla Camera, designato nuovi coordinatori e cambiato guardia in Lombardia, con Alessandro Sorte al posto di Licia Ronzulli confermata capogruppo dei senatori azzurri. “La linea politica è quella indicata da me. Eventuali prese di posizione di singoli, con accenti diversi come è naturale in un grande partito liberale, rappresentano solo opinioni e sensibilità individuali”. E soprattutto i cambiamenti al vertice non sono stati suggeriti né dalla moglie Marta Fascina né dalla figlia Marina Berlusconi. “C’è un rapporto fatto di amore, stima e totale fiducia: quindi, come è naturale, capita spesso di parlare di politica e i loro consigli sono preziosi. Ma la linea politica e le scelte operative di Forza Italia sono — lo ripeto — esclusivamente una mia responsabilità”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani resterà al suo posto, da vicepresidente e coordinatore. Berlusconi assicura anche il pieno appoggio intanto alla premier Giorgia Meloni. “Quanto al rapporto con il presidente Meloni, esso è improntato alla massima lealtà, alla stima personale, a una amicizia sincera, nella convinzione che stia facendo bene e che Forza Italia debba dare un contributo costruttivo alla buona riuscita dell’azione di governo. Lo facciamo da liberali, da cattolici, da garantisti, da europeisti, da atlantisti. Siamo una componente essenziale della maggioranza e il successo di Giorgia sarà il successo di tutti noi“.

I giornali avevano raccontato nei giorni scorsi come Cattaneo sia stato sostituito alla guida dei deputati da Paolo Barelli, Ronzulli resta capogruppo al Senato ma sostituita da coordinatrice della Lombardia da Alessandro Sorte. Una sorta di declassamento di una delle personalità più vicine all’ex premier ormai da anni. Claudio Lotito a guidare gli azzurri del Molise, Flavio Tosi quelli del Veneto, Marcello Caruso i siciliani, Maria Elisabetta Casellati i lucani. Con le notizie erano emersi anche i retroscena su Fascina e Marina Berlusconi. Ronzulli, che negli ultimi anni aveva avvicinato il partito alla Lega e che aveva portato alle tensioni con la premier nella formazione della squadra di governo, non sarà più la responsabile della comunicazione del partito.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

