Stanco di aspettare il suo turno per essere servito in un bar di Portico di Caserta (in provincia di Caserta), prima si è qualificato come carabiniere e poi ha mostrato agli esercenti una pistola, quindi è uscito all’esterno del locale per esplodere in aria diversi colpi d’arma da fuoco, terrorizzando dipendenti del locale e clienti. Successivamente è stato appurato che i colpi esplosi erano a salve.

È quanto accaduto nel piccolo centro del casertano, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata, un quarantaquattrenne del posto.

L’uomo, dopo aver compiuto il folle gesto nella serata di mercoledì, è scappato in sella ad una bicicletta. Proprietari del bar e altri clienti hanno immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e l’immediato intervento dei carabinieri, oltre al ritrovamento sul posto di 9 bossoli e 2 cartucce a salve ha consentito di identificare l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola scenica priva di tappo rosso, ancora con un colpo a salve all’interno della camera di cartuccia.

Quanto rinvenuto dai militari dell’Arma è stato ovviamente sottoposto a sequestro.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

