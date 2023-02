Punita perché non indossava il velo in un video pubblicato su TikTok. Ed è finita in ospedale, picchiata e ferita, colpita alla schiena dal padre secondo quanto riportato nella storia finita sulle pagine de Il Giornale di Brescia. La ragazzina ha sedici anni. Sul caso indagano i carabinieri e la Procura di Brescia.

Ad avvertire il padre, un uomo di 44 anni, secondo la ricostruzione del quotidiano, alcuni familiari della ragazza che vivono in Egitto. Alla notizia sarebbe seguita l’aggressione. A causa degli schiaffi e dei colpi la ragazzina è stata trasportata in ospedale. Agli inquirenti avrebbe riferito: “Mi ha detto che voleva ammazzarmi”.

Secondo la ricostruzione avrebbe fatto in tempo a inviare un messaggio di aiuto a un’amica che ha avvisato il 112. Quando i soccorritori sono intervenuti l’adolescente era sconvolta. Dopo il ricovero è stata trasportata in una comunità protetta. Agli inquirenti avrebbe raccontato che non era la prima aggressione subita dal padre. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

