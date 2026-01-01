Politica
Superpostatori o fantasmi, la mappa social dei ministri del governo Meloni
- Su tutte e tre le piattaforme del monitoraggio, Facebook, Instagram e X, sono gli account “law and order”, quelli che in termini assoluti hanno fatto registrare l’incremento maggiore di nuovi follower: Matteo Salvini e Matteo Piantedosi (più propriamente per la curvatura narrativa dell’ordine), Antonio Tajani e Guido Crosetto (invece, con uno sguardo più attento al tema della sicurezza nazionale).
- Nell’ultimo anno, alcuni dei profili che avevano faticato nei primi 24 mesi di governo a prendersi una quota di audience hanno fatto registrare un cambio di passo notevole. In particolare, ci sono i canali della ministra del Lavoro Marina Calderone, quelli del ministro della Cultura – che quando è subentrato a Sangiuliano non aveva account pubblici – Alessandro Giuli e del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Sia in termini di crescita degli account che nella capacità di coinvolgimento dei follower.
- Invece, rispetto ai due anni precedenti, ci sono le conferme in termini di crescita dei fandom (nuovi follower) e nella capacità di coinvolgimento dei follower di Giuseppe Valditara, Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso e Pichetto Fratin.
- Tra le ministre donne c’è da segnalare per Facebook le buone performance di Eugenia Roccella (Famiglia e Pari opportunità), su Instagram quelle di Anna Maria Bernini, ministra dell’Università, e di Daniela Santanchè, delegata al Turismo, su X.
- Gli a-social, ovvero i ministri senza alcun account attivo, si confermano, come per gli altri due anni precedenti, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro della Salute, Orazio Schillaci.
- Il podio del coinvolgimento premia la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, i cui contenuti sono valutati dai follower quelli in assoluto più coinvolgenti. Un primato che testimonia la coerenza della community digitale e l’attenzione per tematiche che riescono a generare una forte empatia.
- La palma di superpostatore va al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che sulla pagina Facebook ha pubblicato (dal 1° gennaio al 15 dicembre) 1.584 post, staccando tutti gli altri colleghi di governo.
- La curiosità è quella relativa alla pagina del ministro Carlo Nordio. La pagina è attiva, l’ultimo post risale al 25 ottobre 2022, quindi con l’insediamento del governo, ma – nonostante non abbia pubblicato alcun contenuto – i follower continuano a crescere (frutto della polarizzazione sul tema della riforma della Giustizia): 907 nuovi follower in tre anni.
© Riproduzione riservata