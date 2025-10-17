Da una parte il partito dell’astensione che continua a primeggiare incontrastato racimolando il 41% dei ‘consensi’, dall’altra la poca fiducia degli italiani (57%) nel governo Meloni nonostante gli elogi e i complimenti (estetici) riservati alla premier da Donald Trump. In mezzo un altro dato assai significativo: l’unico politico che ispira fiducia al 73% degli intervistati è Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, che distanzia la premier Giorgia Meloni, seconda al 46%, seguita dal leader di Forza Italia Antonio Tajani 34% e dall’ex premier Giuseppe Conte (30% in coabitazione con Elly Schlein, segretaria del Pd). Interessante invece il dato relativo al famigerato Terzo Polo con l’ingresso in campo di Luigi Marattin, alla guida del partito Liberaldemocratico, che entra per la prima volta in classifica davanti a Calenda e Renzi (21% contro il doppio 17% dei due ex alleati).

Questi i dati che emergono nell’ultimo sondaggio pubblicato oggi, 17 ottobre, e realizzato da Emg Different di Fabrizio Masia basandosi su un campione di 1000 persone interpellato tra il primo e il 15 ottobre. Altro dato inquietante è il seguente: inizialmente sono stati contattati 5031 cittadini ma solo il 20% di loro (mille persone) ha risposto al sondaggio. Segno della disaffezione verso un mondo politico sempre più lontano dai reali problemi degli italiani.

Tre le domande in questione.

1 – Domanda: Le elencherò ora i nomi di alcuni leader politici, per ciascuno di essi dovrebbe dirmi quanta fiducia ha in lui/lei?

Sergio Mattarella 73%

Giorgia Meloni 46%

Antonio Tajani 34%

Giuseppe Conte 30%

Elly Schlein 30%

Matteo Salvini 28%

Emma Bonino 25%

Maurizio Lupi 23%

Nicola Fratoianni 22%

Angelo Bonelli 21%

Luigi Marattin 21%

Carlo Calenda 17%

Matteo Renzi 17%

2 – Domanda: Lei quanta fiducia ha nel Governo Meloni?

Molta 17%

Abbastanza 26%

Poca 19%

Per nulla 38%

Positivi: 43%

Negativi: 57%

3 – Domanda: Nell’ipotesi che si torni a votare per l’elezione del parlamento italiano, lei pensa di recarsi alle urne? E per quale partito voterebbe? (a coloro che hanno intenzione di andare a votare)

Totale cdx 47,8%

Fratelli d’Italia 28,5%

Forza Italia 9,3%

Lega 8,7%

Noi moderati 1,3%

Totale csx 45,2%

PD – Partito Democratico 21,9%

Movimento 5 Stelle 13,2%

Alleanza Verdi-Sinistra Italiana 5,7%

Italia Viva 2,4%

+Europa 2,0%

Totale centro 4,2%

Azione 3,0%

Partito Liberal Democratico 1,2%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,4%

Altra lista 1,4%

