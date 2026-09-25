Ettore Rosato, Vicesegretario di Azione, segretario del Copasir e componente della Commissione Difesa, i droni russi – secondo un articolo di El Mundo – potrebbero abbattersi sulle nostre città. Che quadro si delinea?

«È un quadro reso pubblico dagli attacchi continui che anche l’Autorità delegata e i nostri servizi, nelle loro relazioni, hanno sottolineato: attacchi statuali russi sul nostro spazio cyber, contro siti di aziende e istituzioni. Già questo dovrebbe preoccuparci. Oggi il dominio cyber, la rete, è sotto attacco. E quello cognitivo ancora di più. I nostri servizi segreti nelle relazioni alle Camere hanno già indicato la matrice russa dietro a numerosi e gravissimi attacchi in questo senso ad obiettivi italiani».

Si può parlare di ostilità già in corso, dunque?

«È un’ostilità palese, evidente. Che ci sia poi un’attività russa in Paesi europei, dichiarata apertamente in alcuni casi e non dichiarata in altri, non è una novità. La presa di posizione dei baltici contro le ingerenze russe nei loro Paesi racconta tutto. Ci vorrebbe un salto di qualità anche nella politica italiana. C’è chi tende a minimizzare e a ridicolizzare fenomeni che invece sono molto seri e pericolosi».

Questo significa anche che andrebbe aumentato il budget per la difesa.

«Le nostre difese, italiane ma anche europee, sono assolutamente inadeguate rispetto alla sfida che abbiamo davanti, compresa quella dei droni lanciati da piattaforme in mare. Sono tecnologie molto nuove, sulle quali non si è ancora sviluppata una capacità adeguata di ricerca e di reazione. Bisogna investire, se vogliamo difendere le nostre città da un attacco che speriamo non arrivi mai. Quando compriamo una porta blindata non lo facciamo perché speriamo che arrivino i ladri, ma per evitare che entrino. Lo stesso vale per gli investimenti nella difesa».

Lei parla di un salto di qualità. Ma non manca anche una cultura della difesa?

«In Italia parlare di questi argomenti è ancora quasi un tabù. Negli altri Paesi europei non è così. Si può accelerare più o meno sulla spesa militare e tutti i governi devono fare i conti con i bilanci pubblici, ma questo non toglie che la consapevolezza dell’indispensabilità della difesa sia necessaria. Nel nostro Paese, invece, interi partiti si vantano di non voler investire nella difesa, come se fosse uno spreco inutile, uno sport per chi vuole buttare via i soldi».

L’allarme nasce da un’informativa attribuita alla CIA e rilanciata da El Mundo.

«Non sappiamo che tipo di informativa sia arrivata dagli Stati Uniti. Tutto nasce da un articolo di El Mundo e, con grande rispetto per il giornalismo, un articolo non è un’informativa di intelligence».

Sarebbe il momento di strutturare una vera intelligence europea?

«I nostri servizi sono in contatto costante con quelli dei Paesi alleati, europei ed extraeuropei, e non penso che in situazioni di crisi gli sfuggano informazioni rilevanti. Potenziare la collaborazione europea è comunque sempre utile e necessario. Ma in un contesto nel quale non riusciamo neppure a superare il diritto di veto, è difficile immaginare oggi un vero sistema europeo di intelligence».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro