Un film, quello di Garrone, “ispirato alla vita di Schettino e al disastro della Costa Concordia“. E’ la versione di Televideo che riassume così la trama di “Io Capitano“, il film del regista italiano candidato agli Oscar nella sezione miglior film internazionale.

In un articolo in cui annuncia la vittoria de “La zona di interesse“, film Jonathan Glazer, adattamento del romanzo omonimo del 2014 scritto da Martin Amis, che racconta la vita quotidiana del comandante di Auschwitz e della sua famiglia in una villetta con piscina che confina con il muro del campo di sterminio, il servizio teletext della Rai che consente di trasmettere all’utente pagine di informazioni e servizi, sul televisore e online, se ne esce con una gaffe già virale sui social.

La schermata è stata rimossa successivamente. Sul Televideo, una ricerca commissionata dalla Rai nel 2021 sulla corporate reputation dell’azienda, ha evidenziato come fosse ancora percepito positivamente dall’utenza, soprattutto perché ritenuto affidabile e facile da utilizzare. Un errore capita a tuti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo