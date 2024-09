Fabio Mascaro e Sara El Moudden sono una delle coppie protagoniste della nuova stagione di Temptation Island. La loro relazione dura da un anno, ma è già segnata da diverse difficoltà legate alla distanza geografica. Fabio, 35 anni, vive in Calabria, precisamente in provincia di Catanzaro, dove lavora come vocalist, mentre Sara, 22 anni, è di Ravenna e lavora come ballerina e modella. La distanza tra di loro è diventata una delle principali fonti di tensione: Sara ha spiegato di sentire la necessità di maggiori attenzioni da parte di Fabio. Nonostante stiano insieme da un anno, lui non è mai andato a trovarla in Emilia-Romagna.

Fabio di Temptation Island e il precedente a Uomini e Donne

“Ho bisogno di gesti concreti e di certezze”, ha dichiarato Sara. “Mi sembra di essere l’unica a portare avanti questa relazione. Fabio non è mai venuto a trovarmi, né ha conosciuto la mia famiglia. Sono sempre io a viaggiare da lui, fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti.”

Fabio non è nuovo al mondo televisivo: nel 2012 fece già la sua apparizione a Uomini e Donne quando denunciò Cristian Gallella per aver tradito la sua fidanzata, Tara Gabrieletto, con cui aveva iniziato una storia proprio all’interno del programma. Allo stesso modo, anche oggi c’è chi accusa Fabio di cercare solo visibilità in televisione. Su TikTok, un suo amico ha insinuato che la relazione con Sara non sia autentica. Tuttavia, il reality offrirà loro la possibilità di mettere alla prova i loro sentimenti.

