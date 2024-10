Erano in crisi perché lui desiderava trasferirsi a Brindisi, luogo di origine dei suoi genitori, a cui voleva stare vicino in questi anni ‘così delicati’, ma anche perché non sopportava il caos della Capitale, che invece la sua compagna non aveva alcuna intenzione di lasciare per non abbandonare il suo lavoro.

Valerio e Diandra a Temptation Island

Dopo sette anni di relazione l’amore tra Valerio e Diandra sembrava essere finito nel falò di confronto della quarta puntata di Temptation Island, e dopo che il concorrente si era avvicinato alla single Julia visto che i due erano apparsi affiatati sulle note di ‘Figli delle Stelle’, sotto lo sguardo attonito della fidanzata Diandra, con l’intesa rafforzata dalle parole di Valerio: “Questa è sensualità”. MA nessuno dei due fidanzati si è mai avvicinato più di troppo ai tanti tentatori, e dopo le dura parole sulla probabile fine del loro rapporto è stato lo stesso Valerio a chiedere a Diandra nella scorsa puntata il falò di confronto. “Che ci siamo a fare insieme? Ho sentito delle cose…”. Concordando sull’impossibilità di trasferirsi al sud, la coppia ha scelto di uscire da Temptation Island da separata.

La lettera di Valerio a Diandra

Eppure nella quinta puntata, il colpo di scena. Come mostrato stasera, poche settimane dopo Valerio è tornato da Diandra chiedendole una seconda possibilità. “Ho passato una notte senza dormire, e le ho scritto una lettera”, ha annunciato sottolineando la volontà di non trasferisti a Brindisi. E Diandra ha detto sì al suo ritorno.

Temptation Island, Valerio in versione pensatore con una sedia in mezzo al mare. Con Diandra ‘un drastico cambiamento’

Diandra dice sì al ritorno con Valerio

Nessun cambiamento di vita in vista per la coppia dunque, visto che l’uomo manterrà il lavoro come dipendente pubblico a Roma e Diandra continuerà a gestire la sua attività e il suo lavoro come veterinaria.

