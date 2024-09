È il drastico cambiamento che aveva annunciato Filippo Bisciglia durante la seconda puntata. La storia con Antonio e Diandra, 37 anni veterinaria e imprenditrice. Nelle difficoltà del rapporto, alla terza puntata, Valerio si abbandona ai suoi pensieri lanciando una sedia in mezzo al mare e accomodandosi a guardare l’orizzonte.

Soltanto una settimana fa nella seconda puntata Valerio era stato protagonista di un ballo con Julia, i due sono apparsi affiatati sulle note di ‘Figli delle Stelle’, sotto lo sguardo attonito della fidanzata Diandra. L’intesa è stata rafforzata dalle parole di Valerio: “Questa è sensualità”. Le prime immagini dell’alba di un rapporto destinato a crescere nelle prossime puntate.

Valerio Palma lavora come dipendente pubblico e il suo impiego prevede un impegno di sei ore al giorno. Vive a Roma con la sua compagna Diandra, che gestisce un’attività e lavora anche come veterinaria. Il principale motivo di disaccordo tra loro riguarda proprio il luogo in cui vivere. Valerio desidera trasferirsi a Brindisi, poiché non sopporta il caos di Roma. Tuttavia, Diandra non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la città, poiché un trasferimento da Roma le creerebbe difficoltà lavorative.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco