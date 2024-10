Piange, è affranta e furiosa con il suo fidanzato Antonio. Nel villaggio delle fidanzate Titty vive ancora delusioni per il comportamento del ragazzo con la tentatrice Saretta, e non perde tempo per denigrarlo. Se prima manifestava tutte le sue lamentele per il suo modo di fare (“Io dico… Un uomo che ti fa dei complimenti? Che ti dice bella? Sono cose che non ho mai sentito uscire dalla sua bocca”), ora che tra il giovane e la nuova ragazza sembra poter nascere qualcosa di concreto va su tutte le furie e alla visione di quanto accaduto s’alza dal tronco del falò, si avvicina al fuoco e getta via l’anello di fidanzamento che lui stesso le aveva regalato a Parigi in occasione della protesta di matrimonio. Una versione confermata dallo stesso 26enne che ha detto di aver chiesto di partecipare al programma proprio a causa delle gelosia morbosa di lei, spiegando di averle chiesto la mano solo perché era stata la fidanzata a chiederglielo, ammettendo ora di stare meglio senza di lei.

Temptation Island, quarta puntata: Antonio e il messaggio segreto a Saretta

Un gioiello dal valore economico nullo, perché comprato in una bancarelle per una proposta improvvisata, ma che per Titty aveva grande importanza simbolica. Non si può dire lo stesso per Antonio, che fino alla quarta puntata ha continuato a corteggiare costantemente Saretta. E in una notte in spiaggia le lascia un messaggio speciale. Prima si guarda intorno, cerca di individuare la posizione delle telecamere, poi sulla sdraio inizia a scriverle un testo segreto, una lettera alla volta tracciando le lettere con il suo dito. Un intrigo che manda Titty su tutte le furie.

La gelosia di Titty per Saretta

Titty aveva già avuto modo, in passato di sospettare di Antonio: “Doveva partire per lavoro, venne a salutarmi a casa – raccontava nelle scorse puntate – mi disse che poi sarebbe andato a dormire, a riposare un po’. Scopro però che lui stava al bar con una ragazza, che si è presentata come sua moglie”, e ora la prova del nove è arrivata con Saretta. Bellissima 23enne, che nella vita lavora presso un’azienda di moda. Originaria della provincia di Perugia, è appassionata di animali, in particolare dei gatti.

Raccontandosi al programma ha dichiarato che il suo più grande sogno è viaggiare, poiché “non l’ho fatto molto finora. Mi piacerebbe andare alle Maldive, un vero paradiso.” Riguardo il suo rapporto con Antonio, Saretta apprezza il proprio viso, ma si descrive soprattutto come una ragazza dolce e sincera, capace di portare allegria tra gli amici. Per il futuro invece non prevede sorprese: “Tra 10 anni, a 33 anni, mi vedo come una donna realizzata. Vorrei diventare mamma”. Per ora il presente è solo con Antonio.

