E’ una delle tentatrici che in questa prime due puntate di Temptation Island ha fatto vacillare, e non poco, la relazione tra Antonio Maietta e Titty Scialò, con quest’ultima, gelossisima, che ha chiesto un falò di confronto dopo aver visto alcuni filmati che mostravano il fidanzato in atteggiamenti decisamente disinibiti con Saretta.

Chi è Saretta, il sogno Maldive

Nel video di presentazione, la stessa Saretta, 23 anni, fa sapere di lavorare in una azienda di moda. E’ nata in provincia di Perugia e ha una passione per gli animali, in particolare i gatti. “Quando non lavoro lavoro, amo andare in palestra” ma il suo sogno è quello di viaggiare perché “non l’ho fatto molto. Vorrei andare alla Maldive, un vero paradiso”.

Saretta e la conoscenza con Antonio

Dal punto di vista fisico, Saretta elogia il sui viso ma si considera soprattutto una ragazza dolce e sincera “che porta allegria tra gli amici”. In futuro nessuna mossa a sorpresa. Saretta spiega: “Tra 10 anni, a 33 anni, mi immagino una donna realizzata. Vorrei diventare mamma”.

Saretta in queste prime due puntate da tentatrice ha avvicinato Antonio e, davvero con poco, è riuscita subito a mettere in evidenza le falle presenti nella relazione tra il 27enne napoletano e Titty.

