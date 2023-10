A Roma durante il corteo degli studenti dell’università Sapienza contro il raduno europeo dei giovani di destra e in solidarietà con il popolo palestinese ci sono stati attimi di tensione. Nonostante avessero concordato il percorso della manifestazione con la Questura, ragazzi e ragazze hanno deviato provando a forzare il blocco delle forze dell’ordine lungo via Frentani verso piazza Vittorio. Da lì la carica degli agenti.

Ci sono stati lanci di uova e fumogeni contro il cordone degli agenti. Sono arrivati anche altri due blindati della polizia per contenere il corteo che comprende circa 400 persone. Il corteo di studenti – partito per protestare contro il ritrovo dei giovani rappresentanti delle forze politiche di destra europee in programma oggi e domani a Roma – dovrebbe raggiungere piazza Vittorio per il sit in a favore della Palestina previsto per il tardo pomeriggio.

Redazione