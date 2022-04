Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato questa notte intorno alle 4.05 nell’area nel napoletano. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il lieve sisma è stato individuato a una profondità di 2 chilometri.

La scossa è stata avvertita da molte persone, soprattutto nell’area dei Campi Flegrei, ma anche in altri quartieri di Napoli. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma sono comunque in corso le verifiche di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. La scossa è stata confermata dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

“L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.7 localizzato in zona Vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 04:05, ora locale, alla profondità di 2.0 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione civile”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.

La scossa è stata segnalata anche a Fuorigrotta e a Quarto. C’è chi scrive sui social di essersi svegliato, chi che “letto e armadio si sono mossi”, secondo molti la scossa è stata più forte di quanto rilevato, così com’era già successo la settimana scorsa – nessun tipo di malfunzionamento al sistema di rilevazione dell’Osservatorio che monitora costantemente e da vicino la situazione.

L’Osservatorio vesuviano aveva riportato nell’ultimo bollettino mensile che nell’area dei Campi Flegrei nel solo mese di marzo sono stati registrati 339 eventi sismici. Undici quelli che hanno superato il grado uno di magnitudo. Il sisma più grave, quello che è stato registrato martedì 29 marzo, di magnitudo 3.6, epicentro nella Solfatara, località Pisciarelli, epicentro a 2,7 chilometri di profondità.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano