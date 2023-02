La terra in Turchia ha iniziato a tremare con forza intorno alle 2 ora italiana. Una scossa di magnitudo 7.9 ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Col passare delle ore la situazione si è fatta sempre più drammatica: edifici crollati, feriti e morti, il cui numero sale ora dopo ora delineando il profilo della tragedia. Alle prime luci del mattino un primo bilancio delle autorità turche parla già di 284 morti e più di 2.300 feriti. Si scava cercando i dispersi senza perdere la speranza. Ma il bilancio resta provvisorio e sembra destinato ad aggravarsi dato che in diverse aree del Paese risultano crollate decine di edifici. Milioni di persone lo hanno avvertito anche in Siria, Libano, Israele.

Non è dunque solo la Turchia a soffrire in queste ore: viene definita disastrosa anche la situazione nella Siria nord-occidentale, dove fonti locali parlano di edifici crollati e gente sepolta sotto le macerie. Il ministero della Salute ha reso noto che 245 persone hanno perso la vita e oltre 600 sono rimaste ferite. In Libano la terra ha tremato per 40 secondi, la gente è fuggita in strada terrorizzata.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Dopo la prima forte scossa altre di assestamento se ne sono susseguite, con la più forte, 11 minuti dopo, di magnitudo 6,7. Secondo la Bbc, a Dyarbakir, nel sudest del Paese, sarebbe crollato un centro commerciale. Il terremoto turco è stato avvertito anche in Italia dove la Protezione civile ha emesso l’allerta tsunami per le coste orientali di Calabria, Puglia e Sicilia, bloccando i collegamenti ferroviari e marittimi di tutta la zona. Poi alle prime ore del mattino l’allarme è rientrato e la circolazione ha ripreso regolarmente.

La ong di protezione civile siriana White Helmets (Caschi Bianchi) ha dichiarato lo stato di emergenza nel nord-est del Paese e ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché intervengano con aiuti in tempi rapidi in seguito al terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud della Turchia e la Siria.”Il terremoto ha provocato centinaia di feriti, decine di morti e persone bloccate nel freddo invernale. Le condizioni meteorologiche avverse, tra cui le basse temperature e le tempeste, hanno aggravato la situazione. Il gruppo si appella alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché intervengano prontamente e sostengano le popolazioni colpite con aiuti”, si legge in un comunicato dell’organizzazione che opera in aree controllate dall’opposizione.

