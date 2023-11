Meta potrebbe presto lanciare Threads, la sua nuova app lanciata lo scorso luglio, anche nella UE, ma questo è soggetto a diverse implicazioni normative. L’indizio di un possibile lancio è emerso di recente da uno screenshot, condiviso sui social, che mostra la dicitura “Threads EU launch” nel backend dell’app.

La situazione normativa nell’UE è complessa: Threads, che si basa su Instagram, richiede l’accesso a una serie di dati personali, il che potrebbe portare a un blocco da parte della Commissione UE.

Adam Mosseri, capo di Instagram, già a luglio aveva affermato che Threads non sarebbe stato disponibile per gli utenti europei a causa del nuovo Digital Markets Act (DMA) dell’UE.

Questa legislazione introduce nuovi requisiti per le grandi piattaforme tecnologiche, in particolare in termini di gestione dei dati degli utenti e normative sulla privacy.

Di recente, Meta ha introdotto una versione a pagamento di Facebook e Instagram nell’UE, consentendo agli utenti di non visualizzare annunci pubblicitari.

Questa mossa sembra essere una risposta alle normative UE sulla raccolta e l’utilizzo dei dati degli utenti. In una sentenza del luglio scorso, la Corte di giustizia dell’UE ha suggerito che le aziende dovrebbero offrire un servizio alternativo ai clienti che non desiderano che i loro dati vengano raccolti e venduti agli inserzionisti.

Gli utenti che scelgono la versione gratuita continueranno ad avere i loro dati tracciati attraverso la pubblicità, mentre quelli che optano per la versione a pagamento non subiranno tale tracciamento.

Questo sviluppo potrebbe aprire la strada al lancio di Threads nell’UE, utilizzando proprio l’opzione a pagamento per evitare gli annunci pubblicitari. Sebbene questa formula a pagamento potrebbe non generare grandi entrate per Meta, potrebbe invece offrire l’occasione per lanciare la nuova app tanto attesa.

Il lancio di Threads in UE permetterebbe a Meta di aumentare il bacino degli utenti in un mercato strategico e l’opportunità di posizionare l’app come una piattaforma alternativa per notizie e informazioni. Specialmente in un momento in cui ogni annuncio di Elon Musk sembra allontanare gli utenti X (fu Twitter).

Franz Russo

