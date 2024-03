Una trasferta vicina e affascinante per i tifosi della Lazio, che stasera affronta il Bayern Monaco in Champions League a Monaco. Nelle ore precedenti al match, migliaia di supporter laziali si sono riversati nella città bavarese per seguire la propria squadra. Alcuni, tuttavia, si sono resi protagonisti di gesti vergognosi. Decine e decine di tifosi si sono ritrovati in una storica birreria di Monaco dove hanno intonato cori fascisti (“Camicia nera trionferà…”) e per il Duce, con tanto di saluti romani.

Tifosi Lazio a Monaco, cori nel birrificio di Hitler

Il ritrovo non è stato causale. Il birrificio Hofbräuhaus fu il luogo dove Adolf Hitler nel 1920 lanciò il programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. In quel posto, il dittatore nazista enunciò i 25 punti del suo programma che dopo qualche anno portò allo sterminio degli ebrei e al secondo conflitto mondiale.

Tifosi Lazio, lo striscione per la birreria tedesca

Già nella partita d’andata all’Olimpico di Roma, i tifosi laziali avevano fatto riferimento a quella birreria. Nella curva nord, infatti, era apparso uno striscione con un messaggio ai tifosi tedeschi con scritto “L’unica cosa che vi invidiamo: la birreria“. Difficile non vedere un collegamento con il luogo sopracitato.

05.03.2024, Bayern Munich🇩🇪 – Lazio🇮🇹, Lazio fans in hitler’s famous beer hall https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/WaefxryLDj — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 5, 2024

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani