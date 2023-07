E’ di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni in ospedale, il bilancio di un incidente provocato da un camion frigorifero che poco dopo le 9 di lunedì 17 luglio ha sfondato i new jersey sull’Autolaghi nel tratto compreso tra Lainate e lo svincolo A8 e A9, in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione il tir ha invaso la corsia opposta dell’autostrada, sfondando le barriere di cemento e travolgendo più auto e un altro mezzo pesante.

Dei tre feriti, il più grave (un 37enne che si trovava alla guida di un’auto) è stato trasferito in codice rosso al Niguarda di Milano con traumi al torace e all’addome, mentre un uomo di 45 anni al Sant’Anna di Como (era alla guida di un camion ed è caduto dal finestrino laterale procurandosi anche lievi ustioni) e una donna di sessanta all’ospedale di Legnano in codice giallo. Sul luogo dell’incidente oltre ai soccorsi sanitari, anche le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Il camion stava viaggiando in direzione Milano quando ha saltato la carreggiata. Gravi ripercussioni alla circolazione: dopo circa mezz’ora in direzione MILANO è stata riaperta una corsia, mentre in direzione Varese e Como è ancora bloccata e dovrebbe essere a breve riaperta una corsia. E’ stata allertata anche la protezione civile. Segnalati diversi chilometri di coda.

A chi da Varese è diretto a Milano viene consigliato di uscire a Busto Arsizio, di percorrere la Strada Statale 36 per raggiungere lo svincolo di Marcallo Mesero dove immettersi in A4 verso Milano. Percorso inverso per chi da Venezia è diretto a Varese. A chi proviene da Como e diretti verso Milano si consiglia invece di percorrere l’A36 Pedemontana, quindi la Strada Statale 35 per raggiungere lo svincolo di Cormano dove immettersi in A4. Percorso inverso per chi da Milano è diretto verso Como.

