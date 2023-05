Un 44enne di Torino è stato arrestato dai carabinieri della compagnia ‘Oltre Dora’. L’accusa è quella di aver ucciso la madre, di 75 anni. Il cadavere della donna era stato ritrovato nel suo appartamento, nel quartiere periferico Barca, sabato scorso, ma inizialmente l’ipotesi era stata che l’anziana fosse deceduta per una caduta accidentale.

La svolta nelle indagini è arrivata quando il marito della vittima si è presentato alla stazione dei carabinieri di borgata La Falchera per denunciare il figlio, accusandolo di maltrattamenti in famiglia, vessazioni e aggressioni subite nel tempo.

Il 44enne, che si è presentato spontaneamente dai militari dell’Arma, ha ammesso di aver colpito la madre al volto con un pugno, senza alcun motivo apparente, lasciandola esanime a terra. In precedenza era stato proprio lui a dichiarare che la donna era caduta da sola in casa.

I carabinieri hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso e il fermo dell’uomo per omicidio è in attesa di convalida.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello