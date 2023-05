Un uomo di 36 anni è stato arrestato ieri dalla Polfer, su disposizione del pm di turno Simona Ferraiuolo, per un’aggressione sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni che viaggiava a bordo di un treno regionale a Milano.

Stando alla testimonianza del ragazzo vittima della molestia, l’uomo ieri mattina si è avvicinato al 15enne che era su un convoglio, all’altezza della stazione di Bovisa, presentandosi in realtà come una donna, anche per i vestiti che indossava e l’aspetto esteriore.

I due hanno iniziato a parlare e il 36enne gli ha chiesto di poter scambiare i loro contatti social. Ad un certo punto, però, ha iniziato a molestarlo e ad aggredirlo fisicamente e il ragazzo ha allertato le forze dell’ordine. Il pm ha chiesto al gip la convalida dell’arresto e la custodia cautelare per il 36enne per l’accusa di violenza sessuale su minore.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo