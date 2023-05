Si è avvicinato a una ragazza, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a molestarla, infastidendola e mostrando le proprie parti intime. L’episodio, ancora una volta nelle ultime settimane, si è verificato a Milano, a bordo di un treno regionale partito da Porta Garibaldi e diretto a Chiasso.

Era l’alba e – così come riporta Corriere.it – la donna stava rientrando in Brianza dopo un turno di lavoro. L’uomo, un 25enne cittadino dello Sri Lanka, è stato denunciato per atti osceni dopo essere stato individuato dalla polizia ferroviaria grazie a un video girato dalla stessa vittima. Video diffuso sui social e diventato virale nel giro di poche ore.

L’episodio, secondo quanto ricostruito dalla polfer, è avvenuto nei giorni scorsi. Nel filmato si vede l’uomo passare da una carrozza all’altra del convoglio con l’organo genitale tra le mani. Poi si avvicina alla donna, che si trova seduta. Quest’ultima inizia ad urlare: “Spostati, ti ho detto che ti devi levare, io adesso ti denuncio”. Il 25enne, resosi conto di essere ripreso, lascia poi il vagone.

