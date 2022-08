Ha sedici anni. E stamattina si è svegliata in strada, con i pantaloni leggermente abbassati. E dolori. Ha chiamato il 112 e ha denunciato di essere stata violentata. La vicenda è stata riportata da Il Corriere della Sera, si è verificata a Milano, nella centralissima piazza Castello, all’angolo con via Minghetti.

La questura ha aperto un’indagine per presunta violenza sessuale. La 16enne è stata soccorsa e trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. Sarà presto ascoltata dagli investigatori. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di sorveglianza attive nella zona.

L’adolescente ha raccontato agli agenti intervenuti sul posto di essere uscita domenica sera e di aver trascorso la serata in centro. Ha spiegato di non ricordare molto però, i ricordi nella sua testa sono confusi. Ha detto di aver passato la serata fuori casa e di essersi incamminata verso piazza Castello, non è chiaro se da sola o accompagnata.

La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza a Milano: tema che era stato posto dall’influencer, ormai milanese di acquisizione, Chiara Ferragni che aveva lanciato un appello al sindaco Beppe Sala e che aveva aperto un dibattito, anche strumentalizzato dalla politica.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

