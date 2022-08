La Procura di Firenze indaga quattro persone per violenza sessuale di gruppo e minorata difesa. L’episodio sul quale si procede si sarebbe verificato nel seminterrato di un ristorante in provincia di Firenze ai danni di una turista canadese di 35 anni. A coordinare le indagini dei carabinieri la sostituto procuratore Beatrice Giunti.

Secondo quanto ricostruito finora la donna lo scorso fine settimana aveva cenato in un locale di Impruneta. Due degli indagati sono accusati di aver abusato della turista, un altro di aver solo assistito e un quarto di aver filmato la scena. Tutto nel seminterrato dello stesso ristorante. La donna doveva essere fuori di sé.

Perché il giorno dopo la donna ha chiesto aiuto, e per ben due volte alle forze dell’ordine. I carabinieri erano intervenuti prima intorno alle tre del mattino, perché la 35enne non riusciva a trovare la porta di casa. E poi dopo una manciata di ore, quando la donna avrebbe contattato di nuovo i militari: aveva ricordato che qualcosa era successo al locale ma non ricordava con esattezza cosa.

Secondo la ricostruzione del Corriere Fiorentino i carabinieri sono riusciti a risalire all’episodio a partire dall’ultimo ricordo della donna: ricordo che riportava al locale. Una fonte confidenziale avrebbe quindi passato agli investigatori il filmato della violenza. La donna è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta alle prime cure mediche.

I sanitari avrebbero attestato la violenza sessuale e la procura ha disposto esami alcolemici e tossicologici. Trovate tracce di cocaina, non è chiaro se la donna l’avesse con sé o se le sia stata somministrata dai presunti aggressori. Completamente sballato anche il tasso alcolemico. Perquisite le abitazioni dei quattro e acquisito il video del presunto abuso dagli investigatori. Sequestrati anche degli indumenti. Gli indagati hanno detto alle forze dell’ordine che la 35enne era consenziente.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

