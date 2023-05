Le ha offerto riparo per la notte e poi l’avrebbe stuprata per ore in piazza Carbonari a Milano. Un cittadino somalo di 32 anni è stato arrestato nelle scorse ore a Milano con l’accusa di aver violentato, la notte dello scorso 29 aprile, una 56enne italiana.

L’indagine della Squadra Mobile era partita dalla denuncia di una donna che ha segnalato di essere stata vittima di una violenza sessuale commessa nella notte ad opera di uno sconosciuto. Grazie ai sopralluoghi nella zona e all’aiuto di un testimone e della stessa vittima, i poliziotti sono riusciti ad identificare il presunto autore senza fissa dimora, precedentemente residente in Piemonte e da qualche settimana giunto a Milano.

L’uomo è stato arrestato in virtù del fermo di indiziato di delitto tempestivamente emesso dall’Autorità Giudiziaria e condotto al carcere di San Vittore in attesa della convalida.

Le indagini sono state avviate nella immediatezza dei fatti dalla sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della squadra mobile di Milano che è riuscita a reperire elementi che hanno consentito, in tempi stretti, di individuare e focalizzare l’attenzione su una persona pienamente compatibile con la descrizione fornita dalla vittima quanto alle caratteristiche somatiche e sociali.

