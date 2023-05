Tentato rapimento di un bambino in piazza Gae Aulenti. È accaduto tutto in pochi minuti in pieno centro a Milano: stando alle prime informazioni, a sventare il rapimento è stato il padre del piccolo.

Stando a quanto ha spiegato l’uomo ai carabinieri di Milano, una donna avrebbe preso in braccio il piccolo tentando poi di allontanarsi senza essere vista. Ma il padre, che ha capito subito quello che stava accadendo, è intervenuto per bloccarla riabbracciando immediatamente il figlio.

La donna è stata identificata: si tratta di una 21enne residente in zona San Siro già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e ha problemi di natura psichiatrica. Il rapimento è stato impedito grazie all’intervento dei padre e dei carabinieri che erano presenti in zona: la ragazza italiana è stata denunciata a piede libero per sequestro di persona. Il bambino fortunatamente sta bene.

