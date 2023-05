I carabinieri sono intervenuti per quello che in un primo momento era stato ritenuto un suicidio, ma quando sono entrati nell’abitazione di un uomo di 51 anni buttatosi nel vuoto, hanno trovato il corpo senza vita di un’altra persona, colpita, secondo i primi accertamenti medico-legali, con un’arma da taglio.

L’arma da taglio, spiegano i carabinieri in una nota, é “verosimilmente un paio di forbici, rinvenute al piano terra del condominio”. L’abitazione è risultata regolarmente chiusa e le chiavi sono state trovate nel giubbotto. Per i militari si è trattato di un omicidio-suicidio e non ci sono elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di altre persone.

