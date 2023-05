Alle ore 10.00 di questa mattina è scattato l’allarme di emergenza all’hotel nhnow di Via Tortona. In tutto il quartiere risuona la sirena e l’avviso: “Emergenza in corso, mantenete la calma e dirigetevi verso le uscite di sicurezza”. Centralino dell’hotel in tilt.

Intanto, fanno sapere dall’hotel, che l’allarme è scattato a causa di un ospite che ha accidentalmente urtato il pulsante antincendio. Dopo alcuni momenti di panico, l’emergenza sembra ora rientrata.

