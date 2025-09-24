Torna il Fight For Naples, sabato 27 settembre al PalaEden presso il parco divertimenti di Edenlandia (ingresso da viale Kennedy), a partire dalle ore 12 fino alla mezzanotte (poi spazio allo show con musica e balli), si svolgerà l’evento che unisce sport e intrattenimento con l’obiettivo di comunicare i valori delle discipline da combattimento.

All’interno della programmazione per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, il F4N, ideato dalla Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club, organizzato insieme a Edenlandia e patrocinato dal Comune di Napoli, dal Coni, dalla Federazione Pugilistica Italiana e dalla Federkombat, ha rinnovato il suo format. Infatti, questo sabato si svolgeranno le eliminatorie di pugilato e K-1, alla presenza di giovani campioni, atleti e club / società provenienti da tutta Italia. Saranno disputati 8 tornei ai quali parteciperanno 80 fighters, di cui molti membri dei circuiti élite e già campioni regionali e / o nazionali.

Sabato scorso, 20 settembre, si sono svolti i sorteggi che hanno definito il tabellone dei match e i ‘Face to face’ tra gli atleti che saliranno sul ring per sfidarsi. Dal 27 settembre partirà il ranking ufficiale F4N. Ogni fighter potrà accumulare dei punti e puntare alle finali che si svolgeranno il prossimo 8 novembre 2025 sempre al Pala Eden, occasione durante la quale sarà messa in palio la cintura per il titolo corrispondente alla categoria di peso dei combattenti. Inoltre, agli atleti vincitori, sarà destinato un montepremi per valorizzarli e sostenerli. Questa edizione del F4N sarà anche l’occasione per lanciare una novità: lo Sparring Club che partirà a inizio ottobre, modalità che servirà a selezionare gli atleti che parteciperanno alle future edizioni del F4N.

Per sabato 27 settembre sono stati previsti anche dei match fuori torneo di boxe:

Pugilato femminile -70 kg: la campionessa d’Europa e d’Italia Miriam Tommasone (Marcone Boxe) vs Federica Minopoli (Milleculure).

Match semiprofessionista :il Campione del Mondo e d’Italia Salvatore Attrattivo vs Brescia.

Match professionistico (si tratta di un debutto): Fahmi Ammar vs Molinario.

Queste le categorie di peso del F4N:

Pugilato (FPI):

• Maschili: -70 kg, -75 kg, -80 kg, +90 kg.

• Femminili: -54 kg, -65 kg.

K1 Rules (Federkombat):

• Maschili: -71 kg.

• Femminili: -60 kg.

L’elenco degli atleti che parteciperanno al F4N:

K1 Rules – Federkombat

-71 kg Maschile:

• Francesco Parlato (Profighting Napoli Club)

• Francesco Lotuffo (FightClubAcademy)

• Ciro Colella (ASD Fight Gym Ischia)

• Marco Pio Sardo (Eagles Team)

-60 kg Femminile:

• Rebecca Lupu (ASD Fight Gym Ischia)

• Roberta Scognamiglio (Olympian’s Fighters)

• Timea Hamarikova (Profighting Napoli Club)

Pugilato – FPI

-65 kg Femminile:

• Daniela Golino (Foglia Boxing Team)

• Luisa D’Alessandro (Milleculure Team)

• Miriana Giacinto (New Boxing Ercole)

• Valentina Marra (Centro Sportivo Carabinieri)

-54 kg Femminile:

• Gabriella Laudano (Gennaro Marcone Boxe)

• Melissa Reale (Cotena Team)

• Chiara D’Aniello (Pugilistica Salernitana)

• Cristina Di Massimo (Profighting Roma)

+90 kg Maschile:

• Andrea Mattera (ASD Fight Gym Ischia)

• Luciano Vesuvio (Picardi Boxe)

• Francesco Mazzoccoli (Ause Sporting Club)

• Jlassi Abdelhafid (Pugilistica Giugliano)

-75 kg Maschile:

• Francesco Verde (Guantone d’Oro)

• Domenico Di Meglio (ASD Fight Gym Ischia)

• Gennaro Lanzuise (Cotena Team)

• Luca Santillo (Milleculure)

-80 kg Maschile:

• Giovanni Frezza (Accademia dello Sport Pizzo)

• Giovanni Monti (ASD Fight Gym Ischia)

• Ignazio Cirillo (ASD Apollo Boxe)

• Emilio De Biase (ASD Di Luisa)

-70 kg Maschile:

• Mario Cerullo (ASD Olympic Planet)

• Giuseppe Cirillo (Foglia Boxing)

• Stefano Savarese (Stasia Boxe)

• Roberto Auzino (Danny Cotena)

