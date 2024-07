Giovanni Toti cede e rassegna le dimissioni da governatore della Liguria. Agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione, Toti ha comunicato la decisione al presidente ad interim Alessandro Piana e il documento di “dimissioni irrevocabili” è stato consegnato tramite l’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, che ha ricevuto la decisione dall’avvocato del governatore, Stefano Savi.

Dimissioni Toti, elezioni entro tre mesi

Con le dimissioni di Toti in Liguria saranno fissate nuove elezioni per il rinnovo del consiglio regionale entro tre mesi. Passo indietro che consentirà all’avvocato Savi di presentare una nuova istanza per la revoca degli arresti domiciliari. Toti la scorsa settimana era stato raggiunta da una nuova ordinanza con l’accusa di finanziamento illecito.

In una intervista al Riformista, Goffredo Bettini, dirigente dem, ha commentato: “La manifestazione per mandare via Toti l’avrei fatta, perché politicamente è un presidente fallito. È finita la sua fase. È scoperto il suo sistema di potere. Invece, non chiederei mai, sottolineo mai, un passo indietro a chi è oggetto di indagini, con imputazioni tutte da dimostrare”.

